Фидан: Россия и Украина пока не готовы идти на уступки ради мира

Посредникам было бы проще продвигать переговоры по Украине, если бы Москва и Киев согласились на взаимные уступки. По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, пока обе стороны сохраняют возможности продолжать боевые действия. Об этом он сообщил агентству Anadolu.

Посредники, включая США, исходят из того, что и Россия, и Украина пока не готовы отказываться от своих позиций. Одной из причин Фидан назвал сохраняющиеся у обеих сторон возможности для продолжения боевых действий. При таком раскладе, считает дипломат, переговорный процесс становится значительно сложнее.

«Посредникам было бы легче работать, если бы стороны пошли на уступки и встретились посередине. Но там, где никто не идёт на уступки, война продолжается с нарастающей интенсивностью до тех пор, пока сама не создаст пространство для уступок. К сожалению, именно это мы и наблюдаем», — сказал он.

Отдельно глава турецкого МИД допустил, что Москва и Киев могут рассчитывать на истощение ресурсов друг друга. В таком случае необходимость договариваться, по его мнению, возникнет тогда, когда дальнейшее продолжение конфликта станет слишком затратным. Фидан напомнил, что определённая основа для соглашения уже существовала. Однако договориться не удалось, поскольку Киев не принял условие о передаче России части территории ДНР.

После этого, по словам министра, конфликт перешёл в формат противостояния на истощение. При этом он подчеркнул, что разные стороны по-разному воспринимают происходящее. Оценки русских, американцев, европейцев и украинцев, отметил Фидан, существенно расходятся. По его мнению, участникам конфликта пока не удалось прийти к общему пониманию того, что «окончание войны стоит выше любых других инструментов».

Ранее Анкара предложила ввести временный мораторий на боевые действия в рамках украинского конфликта. Соответствующий план уже передали Москве и Киеву. Теперь турецкая сторона ожидает реакции участников противостояния.