«Ставка не сыграла»: В Британии назвали удары Киева по России безрезультатной авантюрой

Ставка Киева на дальние удары по территории России не принесла результата, на который рассчитывал Владимир Зеленский, и одновременно усилила риск ответной эскалации. К такому выводу пришёл британский политический обозреватель Марк Галеотти в колонке для The Sunday Times.

«Надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, представляются необоснованными», — написал эксперт. Он отметил, что нефтегазовые доходы стабилизируются, а очереди за топливом сокращаются.

Дополнительной проблемой для Киева Галеотти назвал ограниченные запасы ракет и беспилотников. По его словам, часть средств пришлось перебросить с атак на нефтеперерабатывающие предприятия на другие цели, включая объекты Wildberries, что дало России время на восстановление повреждённых мощностей.

Обозреватель считает, что удары, приводящие к жертвам среди мирных жителей, могут дать обратный политический эффект. В качестве примеров он приводит атаку на автобус в Белгородской области и трагедию на пляже в Архипо-Осиповке, сравнивая происходящее с британским «Блицем»: массированные бомбардировки времён Второй мировой не сломили население, а лишь усилили его решимость.

Одновременно, пишет Галеотти, Россия усилила атаки по украинской логистике и портовой инфраструктуре. По его оценке, большая часть судоходства через район Большой Одессы оказалась приостановлена, а зависимость украинского экспорта зерна, стали и железной руды от Чёрного моря превращает перебои в серьёзные ежедневные потери для Киева.

Отдельно эксперт указал на нехватку у Украины ракет Patriot и уязвимость энергетики предстоящей зимой. В результате начатую Зеленским кампанию дальних ударов он называет рискованной ставкой: давление на Россию сохраняется, но одновременно Москва получает дополнительные аргументы для ужесточения ответных действий.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о последствиях атаки БПЛА на Архипо-Осиповку. Под удар попала курортная зона с отдыхающими, среди погибших были дети, десятки человек получили ранения.