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9 августа, 13:04

«Герани» поразили нефтедобывающие предприятия в Сумской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские расчёты ударных беспилотников «Герань» поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Видео © Telegram/Минобороны России

По данным ведомства, эти объекты были связаны с обеспечением транспортной логистики ВСУ. Результат удара, как утверждается, подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.

В министерстве отметили, что российские силы регулярно наносят удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, топливным хранилищам, АЗС и железнодорожной инфраструктуре, которая, по данным российской стороны, используется украинскими формированиями. В Минобороны заявили, что поражение таких объектов позволяет нарушать перевозки и снабжение ВСУ.

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Ранее Life.ru сообщал о другом ударе «Гераней» в том же регионе. Российские расчёты уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр в Сумской области. По данным Минобороны, объекты использовались для работы беспилотных подразделений и снабжения военным имуществом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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