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9 августа, 13:12

Топоры, дубинки и камни: В Румынии толпа разнесла скорую из-за фейка о похищении детей

В Румынии толпа с топорами разнесла скорую из-за слухов о похищении детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian_Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian_Photography

Министерство здравоохранения Румынии выступило с официальным осуждением инцидента в округе Клуж, где местные жители совершили нападение на сотрудников скорой помощи. Согласно заявлению ведомства, агрессия была спровоцирована распространением в социальной сети TikTok недостоверной информации о якобы имевших место попытках похищения детей бригадой медиков.

«Во время вызова к пациенту медиков и водителя атаковали дубинками, топорами и камнями. Водитель был тяжело ранен», — сказано в публикации Минздрава.

Версия о причинах произошедшего была официально опровергнута как не соответствующая действительности. Граждан Румынии призвали опираться только на проверенные сведения из компетентных источников.

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Ранее в Новокузнецке 30-летняя местная жительница напала на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов. Инцидент произошёл на улице Кутузова — женщина избила двух фельдшеров.

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Наталья Демьянова
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