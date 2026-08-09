Топоры, дубинки и камни: В Румынии толпа разнесла скорую из-за фейка о похищении детей

Министерство здравоохранения Румынии выступило с официальным осуждением инцидента в округе Клуж, где местные жители совершили нападение на сотрудников скорой помощи. Согласно заявлению ведомства, агрессия была спровоцирована распространением в социальной сети TikTok недостоверной информации о якобы имевших место попытках похищения детей бригадой медиков.

«Во время вызова к пациенту медиков и водителя атаковали дубинками, топорами и камнями. Водитель был тяжело ранен», — сказано в публикации Минздрава.

Версия о причинах произошедшего была официально опровергнута как не соответствующая действительности. Граждан Румынии призвали опираться только на проверенные сведения из компетентных источников.

Ранее в Новокузнецке 30-летняя местная жительница напала на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов. Инцидент произошёл на улице Кутузова — женщина избила двух фельдшеров.