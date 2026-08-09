Неизвестные устроили разборки со стрельбой на парковке супермаркета в Одинцове

Парковка возле магазина в Одинцове внезапно превратилась в место массовой перестрелки. Очевидцы сняли происходящее на камеры из окон ближайших домов. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

В Одинцове произошла массовая драка. Видео © Telegram / Типичное Одинцово

На опубликованных кадрах заметно, как по парковочной площадке движется автомобиль чёрного цвета. В этот момент слышны выстрелы. Рядом несколько участников конфликта перемещаются по территории. Некоторые из них пытаются защитить головы и пригибаются во время стрельбы.

Что именно стало причиной конфликта, пока не сообщается. Не установлено и то, сколько человек участвовало в потасовке. Сведения о возможных пострадавших также отсутствуют. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее похожий инцидент произошёл в Екатеринбурге, где под арест отправили мужчину, открывшего стрельбу по подростку из пневматического оружия. Решение о заключении Александра Курса под стражу приняли в рамках дела о самоуправстве с применением оружия. Мужчина, не имеющий статуса частного охранника, как минимум четыре раза выстрелил в 11-летнего ребёнка.