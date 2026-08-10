Золотое правило пациентов: Почему мы молчим в кабинете врача и как научиться задавать «глупые» вопросы без стыда

Для многих людей поход к врачу — это уже само по себе тревожное событие. Ещё больше волнения пациенты испытывают тогда, когда доктор озвучивает медицинское заключение по итогам проведенного осмотра или назначенного лечения. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала Life.ru, как правильно переспросить доктора, если вы не поняли ни слова из заключения.

Если речь идёт о результатах анализов, данных аппаратной диагностики или постановке серьёзного диагноза, то зачастую в такой момент человек может сильно растеряться и не уловить суть. Золотое правило для пациентов здесь одно — никогда не бойтесь переспросить своего доктора в случае возникновения непонимания. Вы действительно имеете право задавать вопросы лечащему доктору и уточнять все непонятные моменты. Виолетта Пурцхванидзе Врач-онколог

По словам эксперта, многие врачи настолько привыкли изъясняться на профессиональном языке, что иногда могут забывать, что перед ними сидит не медик, а обычный человек. Вот почему каждому пациенту в случае отсутствия чёткого понимания результатов анализов, диагноза и других данных необходимо спокойно просить у доктора упрощенного объяснения для себя. Не молчите и не фантазируйте самостоятельно. Иначе велик риск не только недопонять сказанное, но и сделать совершенно неправильные выводы относительно собственного здоровья, что может негативно отразиться на вашем психологическом состоянии.

Самое лучшее решение — это отправиться на приём, где будут озвучены результаты и диагноз, с небольшим блокнотиком и ручкой. В процессе беседы с доктором записывайте непонятные для себя термины на листок и помечайте вопросы, которые приходят в голову. Перебивать доктора в процессе объяснения не нужно, но когда он закончит, то вы можете смело обратиться к нему.

Попросите лечащего врача объяснить непонятные моменты максимально простыми словами: «Доктор, вы не могли бы объяснить мне результаты полученных анализов простыми словами? Я не совсем понимаю озвученные показатели».

Если у вас возникли сложности с пониманием самого диагноза, скажите об этом специалисту. Примерно вот так: «Доктор, мне не ясен сам диагноз. Пожалуйста, перефразируйте его для меня более понятно».

Когда суть медицинского заключения в общих чертах ясна, но вы не в состоянии определить возможные последствия заболевания или не уловили озвученную схему лечения, то лучше сразу всё обозначить. «Доктор, мне понятен диагноз, но что это значит для моего здоровья?» или «Доктор, насколько данное заболевание серьёзно, и что именно мне требуется для лечения?» — не стесняйтесь подобных вопросов и не бойтесь показаться в чем-то несведущим человеком. Это не ваша специфика, поэтому ничего постыдного в просьбе «объяснить по-простому» нет.

«И наконец, если вообще ничего не понятно от начала и до конца, скажите специалисту: «Доктор, я не понимаю никаких медицинских терминов. Объясните мне общую картину доступным языком», — уточняет специалист.

Не бойтесь переспрашивать доктора несколько раз. К сожалению, не все врачи отличаются терпением и могут демонстрировать некоторое раздражение при столкновении с вопросами пациента. Пусть вас это не сбивает и не вводит в растерянность. Спокойно и вежливо напомните доктору, что не имеете медицинского образования, поэтому затрудняетесь с пониманием определённых моментов. И помните, что хороший врач никогда не отмахнётся от пациента и не станет ссылаться на нехватку времени, а терпеливо и спокойно разъяснит всё, что требуется.

С сентября 2026 года МРТ по ОМС можно пройти без направления врача — записывайтесь сами через Госуслуги. Разбираем, какие услуги бесплатны: анализ на ВПЧ, ЭКО по квоте, диспансеризация. Все изменения — в статье Life.ru.