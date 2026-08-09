Американские тараканы захватывают дачи Подмосковья — огромные усачи лезут из подвалов

Американских тараканов стали замечать на российских дачах, сообщает Telegram-канал Mash. Крупные насекомые длиной до пяти сантиметров обживают тёплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи.

Полчища американских тараканов захватывают российские дачи. Видео © Telegram / Mash

По словам дезинсекторов, тараканы могут попадать в Россию вместе с зарубежными грузами, контейнерами и товарами. Специалисты отмечают, что избавиться от них сложнее, чем от обычных рыжих тараканов.

На дачных участках для насекомых особенно привлекательны помещения, которые долго остаются закрытыми. Они могут прятаться в щелях, перекрытиях, под полом и рядом с коммуникациями.

Американские тараканы способны переносить бактерии и загрязнения. Их частицы и выделения также могут вызывать аллергические реакции и ухудшать течение астмы.

Ранее учёные выяснили, что детёныши немецких тараканов поедают фекалии сородичей, чтобы получить необходимый микробиом и научиться узнавать запах своей колонии. Эксперименты показали, что без такого опыта насекомые хуже отличают «своих» от чужаков.