Американские тараканы захватывают дачи Подмосковья — огромные усачи лезут из подвалов
В Подмосковье дачники жалуются на американских тараканов
Американских тараканов стали замечать на российских дачах, сообщает Telegram-канал Mash. Крупные насекомые длиной до пяти сантиметров обживают тёплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи.
Полчища американских тараканов захватывают российские дачи. Видео © Telegram / Mash
По словам дезинсекторов, тараканы могут попадать в Россию вместе с зарубежными грузами, контейнерами и товарами. Специалисты отмечают, что избавиться от них сложнее, чем от обычных рыжих тараканов.
На дачных участках для насекомых особенно привлекательны помещения, которые долго остаются закрытыми. Они могут прятаться в щелях, перекрытиях, под полом и рядом с коммуникациями.
Американские тараканы способны переносить бактерии и загрязнения. Их частицы и выделения также могут вызывать аллергические реакции и ухудшать течение астмы.
Ранее учёные выяснили, что детёныши немецких тараканов поедают фекалии сородичей, чтобы получить необходимый микробиом и научиться узнавать запах своей колонии. Эксперименты показали, что без такого опыта насекомые хуже отличают «своих» от чужаков.
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