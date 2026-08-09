Две моторные лодки столкнулись на Кубани, есть пострадавшие
Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура
На Кубани в акватории Большого Кирпильского лимана произошло столкновение двух моторных лодок. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Две моторные лодки столкнулись на Кубани. Фото © Telegram / Южная транспортная прокуратура
По данным ведомства, авария случилась рядом с базой отдыха «Лимания» в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
«Есть пострадавшие, ведутся поисково-спасательные мероприятия в отношении водителя маломерного судна», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что начали проверку того, как соблюдаются правила безопасности на водном транспорте.
А ранее два человека погибли при столкновении маломерных судов на Волге в Самарской области. По предварительным данным, вечером 7 августа катер шёл по протоке возле села Задельное в Красноглинском районе Самары, а его водитель не убедился в безопасности движения и врезался в другое судно. Жертвами стали два человека, находившиеся на борту второй лодки. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности на внутреннем водном транспорте.
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