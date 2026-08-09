Две моторные лодки столкнулись на Кубани, есть пострадавшие

А ранее два человека погибли при столкновении маломерных судов на Волге в Самарской области. По предварительным данным, вечером 7 августа катер шёл по протоке возле села Задельное в Красноглинском районе Самары, а его водитель не убедился в безопасности движения и врезался в другое судно. Жертвами стали два человека, находившиеся на борту второй лодки. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности на внутреннем водном транспорте.