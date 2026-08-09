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9 августа, 13:29

Найдено тело одного из подростков, утонувших на реке в Забайкалье

Обложка © MAX / ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Обложка © MAX / ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Спасатели МЧС обнаружили тело одного из двух мальчиков (2010 и 2011 годов рождения), которые утонули в реке Ингода вечером 8 августа. Инцидент произошёл в районе «Сухотино» на необорудованном пляже. Поисковая операция, прерванная с наступлением темноты, возобновилась сегодня утром. Поиски второго ребёнка продолжаются.

«Найдено тело подростка 2011 года рождения. Поиски второго продолжаются», — говорится в публикации МЧС.

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Напомним, двое подростков 15 и 16 лет утонули в реке Ингоде в Чите. По данным МЧС, один из них пошёл ко дну во время купания, а второй попытался спасти товарища. Следственный комитет после гибели детей возбудил уголовное дело.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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