Ржаной нервно-паралитический токсин: Технолог назвал главную опасность домашнего кваса летом

В быту есть устойчивое заблуждение: чем плотнее закладка сырья — тем насыщеннее, «хлебнее» и вкуснее выйдет напиток. Любители кваса надеются, что они добавят лишнюю краюху ржаного или зальют побольше сусла — и получится густой вкусный квас. Однако на практике это так не работает, рассказал Life.ru кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа индустрии гостеприимства» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Вместо крепкого и ароматного напитка банка или бочка с домашним квасом превращается в инкубатор для нежелательных процессов. Избыток хлеба ломает процесс ферментации: дисбаланс субстрата приводит к развитию посторонней микрофлоры. В результате люди получают непредсказуемую субстанцию, которая представляет собой опасность для здоровья. Дмитрий Быстров Кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа индустрии гостеприимства» Университета РОСБИОТЕХ

Ржаное тесто содержит декстрины — высокомолекулярные углеводы. Промышленные штаммы дрожжей не обладают ферментами для их гидролиза. Эти соединения становятся субстратом для диких молочнокислых бактерий и плесневых грибов, которые метаболизируют декстрины с выделением значительного количества органических кислот. Резкое закисление среды ингибирует активность дрожжевых клеток, брожение тормозится, а в растворе накапливаются непереработанные сахара и слизистые полисахариды, придающие суслу консистенцию клейстера. Белки ржаной муки при экстракции денатурируют и формируют агрегаты.

Опасные последствия

Риск резкого вскрытия тары. Белковые частицы действуют как центры нуклеации для пузырьков углекислого газа. В герметичной ёмкости выделяющийся CO₂ накапливается на этих агломератах неравномерно, что приводит к лавинообразному росту внутреннего давления. Результат — деформация или разрушение стенок бутылки с высокоскоростным выбросом пробки.

Снижение буферной ёмкости и риск анаэробной инфекции. Свободный азот аминокислот служит питательной средой для Clostridium botulinum. Споры этого микроорганизма устойчивы к внешним воздействиям и могут присутствовать в сырье. В норме токсин не вырабатывается из-за активной кислотной среды кваса. Однако избыток хлебного экстракта нивелирует падение pH, создавая условия, благоприятные для развития клостридий. Их метаболизм протекает без изменения органолептики напитка, но сопровождается синтезом нервно-паралитического токсина.

Коллоидная нестабильность. Свободный белок связывает дубильные вещества корок в нерастворимые танинат-белковые комплексы, вызывая стойкую мутность и образование плотного донного осадка, который практически не отделяется фильтрацией.

Образование биогенных аминов. Активность дикой микрофлоры по отношению к аминокислотам может приводить к синтезу гистамина и путресцина. В концентрациях, не определяемых органолептически, эти соединения обладают сосудоактивным эффектом, провоцируя тахикардию, гиперемию и головную боль, что делает продукт неприемлемым для лиц с сердечно-сосудистыми патологиями.

«Самостоятельное увеличение доли сырья в квасе превращает процесс квашения в неконтролируемый биохимический эксперимент. Полученный продукт характеризуется физической нестабильностью, потенциальной взрывоопасностью и высокими токсикологическими рисками. Соблюдение рецептурного баланса в данном случае — необходимое условие не качества, а безопасности готового напитка», — заключает эксперт.

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