Не в банках дело: Домашние заготовки могут стать смертельно опасны, если не соблюсти важное правило

Даже идеально простерилизованная банка не гарантирует, что домашняя заготовка благополучно переживёт зиму. Пищевой технолог, кандидат наук, доцент, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Росбиотех Дмитрий Быстров рассказал Life.ru, что при консервировании важно правильно обработать не только тару, но и сами продукты.

Большинство патогенных микроорганизмов начинает погибать при температуре выше 60 градусов. Однако существуют термоустойчивые виды бактерий, для уничтожения которых используют не только высокую температуру, но и давление. Именно поэтому при промышленном консервировании применяют автоклавы.

При температуре выше 100 градусов, даже где-то 120 градусов, стерилизации в духовом шкафу в течение 40 минут или часа, в принципе, достаточно для домашних заготовок. Вопрос в другом: помимо стерильной банки у нас должен быть ещё и стерильный продукт, чего в жару достичь сложнее. Дмитрий Быстров Пищевой технолог, кандидат наук, доцент и заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Росбиотех

По словам специалиста, варенье, овощные и грибные заготовки необходимо правильно приготовить и подвергнуть достаточной термической обработке. Если продукт недостаточно долго проварили или концентрация рассола оказалась слишком низкой, патогенная микрофлора может сохраниться.

«В этом случае даже в стерильной банке продукт в конечном итоге может испортиться. Самое страшное, что может быть при консервировании, — это ботулизм. Это очень серьёзное заболевание: либо летальный исход, либо инвалидность на всю жизнь из-за поражения нервной системы», — предупредил технолог.

Быстров отметил, что в жаркую погоду добиться стерильности продукта сложнее. После приготовления важно не оставлять его надолго при температуре выше 8, но ниже 60 градусов — именно в этом диапазоне патогенные микроорганизмы начинают активно размножаться.

При этом сама жара не является главной причиной порчи домашних заготовок. Гораздо большее значение имеют соблюдение санитарных условий, чистота рук, посуды и рабочих поверхностей. Если в помещении антисанитария, присутствует грязь или происходит повторное загрязнение продуктов, риск их порчи сохраняется независимо от температуры воздуха на улице.

«Поэтому важно хорошо стерилизовать не только тару, но и саму продукцию должным образом подвергать термической обработке», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что для засолки лучше выбирать небольшие плотные огурцы с тёмными шипами и мясистые помидоры без трещин и мягких участков. Огурцы перед закаткой советуют замачивать в холодной воде на несколько часов, а томаты прокалывать возле плодоножки, чтобы кожица не лопнула от кипятка. Для домашних заготовок также важно использовать свежие овощи примерно одинакового размера без признаков порчи.