Названы пять ошибок хранения круп, которые незаметно опустошают семейный бюджет

Летом многие привыкли следить только за продуктами в холодильнике, забывая о запасах в кухонных шкафах. Однако жара, влажность и беспорядок среди круп, муки и макарон могут незаметно привести к лишним расходам. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала Life.ru, какие ошибки чаще всего допускают при хранении бакалеи.

По словам эксперта, даже продукты с длительным сроком хранения требуют правильных условий. Если упаковки лежат хаотично, часть запасов может месяцами оставаться незамеченной, пока дома продолжают покупать те же самые товары.

Покупка продуктов длительного хранения сама по себе не означает, что домашние запасы организованы правильно. Если несколько упаковок круп, макарон или консервов оказываются в разных шкафах или складываются друг на друга без какой-либо системы, контролировать их становится гораздо сложнее. Ольга Матвеева Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Матвеева рекомендует выделить для домашних запасов отдельное место и распределить продукты по категориям. При этом новые упаковки лучше ставить позади уже имеющихся, чтобы сначала использовать более ранние покупки.

Особое внимание летом стоит уделять температуре и влажности. По словам специалиста, высокая температура и сырость сокращают срок хранения продуктов и ухудшают их качество.

«Для хранения стоит выбирать прохладное, сухое и тёмное место вдали от плиты, духовки и окон, куда не попадают прямые солнечные лучи. Если кухня сильно нагревается, часть запасов можно перенести в кладовую, шкаф или другое помещение, где температура остаётся более стабильной», — рассказала консультант.

Ещё одна распространённая ошибка — оставлять продукты после вскрытия в заводской упаковке. Крупы, мука, хлопья и сахар начинают быстрее впитывать влагу и посторонние запахи. Эксперт советует пересыпать их в герметичные контейнеры или стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками. Это помогает сохранить свежесть продуктов и снижает риск появления пищевой моли и других вредителей, которые особенно активны в тёплое время года.

Не менее важно регулярно проверять домашние запасы. По словам специалиста, достаточно раз в месяц проводить ревизию полок, обращая внимание на сроки годности, целостность упаковок и условия хранения. Такая привычка помогает вовремя использовать продукты и избежать повторных покупок того, что уже есть дома.

Ещё одна ошибка — стремление купить как можно больше товаров по акции. Большие упаковки действительно могут быть выгодными, но только если дома есть подходящие условия для их хранения.

«Если продукты приходится размещать рядом с плитой, на открытых полках под солнцем или в помещениях с высокой влажностью, есть риск потратить бюджет впустую», — добавила эксперт.

По словам Матвеевой, грамотная организация домашних запасов помогает не только дольше сохранять качество продуктов, но и сократить количество пищевых отходов и незапланированных повторных покупок. Главное — приобретать столько, сколько семья действительно сможет правильно хранить и использовать.

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