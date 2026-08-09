«Эмоции были сильными»: Shaman отреагировал на падение ограждения на своём концерте

Никто не пострадал при падении ограждения на конце Shaman в Абакане. Поклонники так активно пытались пожать артисту руку, что конструкция не выдержала напора, рассказал певец.

«Эмоции в тот момент были такими сильными, что ограждение не выдержало напора. К счастью, никто, кроме него, не пострадал», — цитирует артиста РИА «Новости».

По словам Дронова, сцена никогда не была для него границей между ним и публикой. Выступление в Абакане он и вовсе начал с осветительной мачты стадиона, а затем спустился к поклонникам. После концерта встреча со зрителями продолжилась. Певца ждали сотни фанатов, с которыми он общался и вместе исполнял песни.

Инцидент произошёл во время исполнения песни «Братья-славяне». Ярослав Дронов спустился со сцены к зрителям и пошёл вдоль танцпола, обмениваясь с фанатами рукопожатиями. В какой-то момент люди навалились на ограждение, и оно рухнуло прямо перед исполнителем. Shaman успел увернуться и продолжил выступление.