Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 14:16

«Эмоции были сильными»: Shaman отреагировал на падение ограждения на своём концерте

Shaman заявил, что при падении ограждения на концерте никто не пострадал

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Никто не пострадал при падении ограждения на конце Shaman в Абакане. Поклонники так активно пытались пожать артисту руку, что конструкция не выдержала напора, рассказал певец.

«Эмоции в тот момент были такими сильными, что ограждение не выдержало напора. К счастью, никто, кроме него, не пострадал», цитирует артиста РИА «Новости».

По словам Дронова, сцена никогда не была для него границей между ним и публикой. Выступление в Абакане он и вовсе начал с осветительной мачты стадиона, а затем спустился к поклонникам. После концерта встреча со зрителями продолжилась. Певца ждали сотни фанатов, с которыми он общался и вместе исполнял песни.

«Время смелых шагов»: Shaman сжёг знаменитые кожаные штаны в русской печи
«Время смелых шагов»: Shaman сжёг знаменитые кожаные штаны в русской печи

Инцидент произошёл во время исполнения песни «Братья-славяне». Ярослав Дронов спустился со сцены к зрителям и пошёл вдоль танцпола, обмениваясь с фанатами рукопожатиями. В какой-то момент люди навалились на ограждение, и оно рухнуло прямо перед исполнителем. Shaman успел увернуться и продолжил выступление.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar