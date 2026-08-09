«Дядя, вы главный строитель?» Хуснуллин вспомнил просьбу девочки из Мариуполя

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о встрече с девочкой в Мариуполе, которую он запомнил на всю жизнь. В 2022 году ребёнок подошёл к нему во время посещения больницы и попросил восстановить её школу, рассказал политик в интервью ИС «Вести».

«Дядя, а правда, что вы главный строитель?» — спросила девочка. Услышав утвердительный ответ, она сразу поинтересовалась, сможет ли он построить её школу. Хуснуллин пообещал, что это сделают.

После этого юная собеседница задала ещё один вопрос — есть ли у гостя конфета. Вице-премьер вспомнил, что у его команды был сухой паёк с орехами и сладостями. Всё съестное отдали ребёнку, после чего к ней присоединились другие дети.

«Она всё это схватила, набежала ещё куча детей, и они вместе убежали кушать... Конечно, я это запомнил до конца своей жизни», — признался Хуснуллин.

Учебное заведение в итоге восстановили. Позже в городе появилась и школа искусств на 550 мест, где, как рассказал зампред правительства, хотела заниматься та самая девочка. Поэтому этот проект стал для него особенно личным.

В апреле 2022 года Хуснуллин приезжал в Мариуполь, чтобы оценить масштаб восстановительных работ. По данным Минобороны РФ, о полном переходе города под контроль российских сил ведомство объявило 20 мая того же года.

Ранее Хуснуллин рассказывал ещё об одном эпизоде, связанном с Мариуполем, а точнее, как организовывал приезд президента Владимира Путина. Когда политик выразил желание посетить город, то он попытался отговорить его, сославшись на угрозы безопасности.