Россияне летом-2026 скупили виброяйца, чтобы предаваться утехам на публике

Лето — время не только отпусков, но и экспериментов. Владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка любви СПБ» Екатерина Шельтик рассказала Life.ru, какие интим-товары россияне выбирают в сезон жары и разлук.

Часто бывает, что летом пары разъезжаются: кто-то с ребёнком на дачу, а мужчины остаются работать. В связи с этим продажи смарт-игрушек, которыми можно управлять через приложение, показывают рост, но не кратный. Их часто берут и в совместный отпуск, чтобы поиграть в ресторане, отдав управление второй половине. Удалённо ими пользуются чаще те, кто живёт в разных странах.

Если говорить об игрушках, которые синхронизируются между собой (мужские и женские), то это категория для продвинутых пользователей. Для отпускного сезона они не так актуальны. В отпуске популярнее модели, где мужчина управляет женщиной: это виброяйца или вкладки в трусики, которые управляются с телефона. Это история про то, как пара идёт куда-то вместе — в ресторан, кино или на пляж. Такие правда покупают летом часто.

Что касается средств гигиены и антибактериальных спреев, то наша аудитория ещё не привыкла покупать уходовые вещи в интим-магазинах, уточняет специалист. За этим чаще ходят в косметические супермаркеты и подобные сети.

«Сейчас я специально выделяю в магазинах полки под интимные пенки, уходовые средства за игрушками, смазки с гиалуроновой кислотой и витаминами. Мы работаем над тем, чтобы донести важность этого ухода. У нас есть смазки, зарегистрированные как медицинские изделия, но в секс-шопах это пока самая непродаваемая категория», — добавила собеседница Life.ru.

Когда покупают игрушку, консультанты обязательно рекомендуют специальные спреи и пенки для ухода за ней. Их покупают охотно, чтобы продлить срок службы изделия. История с уходом за собой пока не пользуется спросом. Продавцы борются за эту категорию, потому что имеют качественную линейку, но покупатели за ней почти не приходят. Сотрудники объясняют важность таких средств, продажи есть, но они минимальны.

Также летом растёт спрос на смазки с охлаждающим эффектом. Зимой они почти не продаются, а сейчас в топе и охлаждающие, и разогревающие-охлаждающие варианты. Температурные игры летом очень популярны, но это касается больше смазок, а не стеклянных или металлических игрушек. Последние — это категория для тех, кто уже пробовал многое и привык к ним, они не в топе продаж.

Чаще всего из белья берут сетки на тело, так называемые кетсьюиты. В них женщина чувствует себя более раскрепощенной: она не переживает из-за нюансов фигуры, чувствует себя одетой и сексуальной одновременно. Ролевые костюмы покупают реже, обычно под конкретный сценарий.

Ранее сексологи зафиксировали растущий интерес поколения «сикс-севен» к БДСМ. Молодёжь поколения Z всё чаще увлекается БДСМ-практиками, что приводит к росту обращений к врачам с травмами, полученными во время сексуальных игр. Сексологи отмечают, что интерес к этой субкультуре среди зумеров значительно выше, чем у их предшественников, благодаря большей раскрепощённости и обилию откровенного контента в интернете. Продажи товаров для жёстких игр — наручников, поводков, специальных свечей — также подтверждают тренд: этот сегмент стал одним из самых быстрорастущих в магазинах 18+.