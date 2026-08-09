На свадьбе Клавы Коки и Димы Масленникова обычный десерт внезапно превратился в дорогой лот. Первый кусок торта достался продюсеру и блогеру Ярославу Андрееву за 1 миллион рублей. Видео с аукциона опубликовал Азамат Каххаров.

Первый кусок свадебного торта Клавы Коки и Димы Масленникова купили за 1 млн. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kaxxaroff

Роскошное торжество Клавы Коки и Димы Масленникова прошло несколько дней назад в усадьбе Середниково. Именно там с 2010 по 2012 год снимали сериал «Закрытая школа». Для гостей молодожёны подготовили традиционный свадебный аукцион. На кону оказался первый кусок праздничного торта, который в итоге превратился в весьма недешёвое угощение.

Сам Масленников изначально не собирался устраивать настоящие торги. Шутки ради блогер назвал стартовую стоимость десерта в 1 миллион рублей. Гости решили не останавливаться на шутке и с энтузиазмом включились в игру. В результате именно эта сумма и стала ценой за первый кусок.

«Ну не могу я в такие эмоциональные моменты мыслить рационально. Вторую свадьбу подряд выкупаю торт. Торт за 1 миллион! Ну а что, могу себе позволить», — написал Андреев в личном блоге.

Ранее первые снимки с торжества Клава Кока и Дима Масленников показали поклонникам лишь спустя некоторое время после свадьбы. Пара опубликовала совместные фотографии в праздничных нарядах, чем заметно порадовала подписчиков. Для церемонии певица выбрала белоснежное платье с объёмной юбкой и длинным шлейфом.