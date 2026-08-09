Работы Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам в £150 тысяч

Уборка и охрана трёх работ уличного художника Бэнкси стоили британскому бюджету около £150 тысяч — это примерно 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Больше всего денег ушло на картину, которую художник нанёс на стену здания Королевского суда в Лондоне. Минюст выложил £50 тысяч (5,5 миллиона рублей) за удаление краски с исторической постройки и ещё £35,3 тысяч (3,9 миллиона рублей) — за сверхурочную работу персонала и охрану.

Почти £60 тысяч (6,6 миллиона рублей) власти направили на охрану и защиту другого произведения Бэнкси — статуи мужчины с флагом, установленной на площади Ватерлоо-Плейс. Кроме того, в 2024 году £2,2 тысячи (243,4 тысячи рублей) потратили на снос полицейской будки, где художник нарисовал пираний.

Итоговые траты могут оказаться ещё выше. Стену Королевского суда предстоит осмотреть повторно, и при необходимости придётся снова чистить или менять повреждённую каменную кладку.

А ранее Бэнкси подтвердил, что новая статуя в центре Лондона принадлежит ему. Монумент с лицом, закрытым флагом, установили 29 апреля на площади Ватерлоо, недалеко от памятника королю Эдуарду VII и мемориала участникам Крымской войны. На своей странице в соцсети художник выложил видео с монтажом скульптуры. Власти Вестминстерского городского совета решили её не убирать.