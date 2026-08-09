Новый глава Фрайберга разгромил номер в отеле и ранил двух полицейских

Новоизбранный бургомистр Фрайберга Филипп Прайслер оказался в центре скандала спустя всего несколько недель после вступления в должность. По данным Bild, во время отдыха в Лейпциге он разгромил гостиничный номер и травмировал двух полицейских.

«Прайслер во время отпуска разгромил номер в отеле у главного вокзала Лейпцига, выбросил из окна предметы мебели и в ходе задержания нанёс лёгкие травмы двум полицейским. После чего его доставили в больницу», — говорится в материале.

Инцидент произошёл в гостинице рядом с главным вокзалом Лейпцига. Во время дебоша из окна номера полетели предметы мебели, а самому бургомистру в итоге потребовалась госпитализация. Предварительно, причиной необычного поведения чиновника могло стать наркотическое опьянение. При этом окончательных выводов о его состоянии в момент происшествия пока не приводится.

После случившегося правоохранители открыли уголовное дело. Прайслеру вменяют повреждение имущества и сопротивление представителям власти. Политическая карьера 41-летнего чиновника теперь также оказалась под вопросом.

На выборах бургомистра Фрайберга в октябре 2025 года он победил как беспартийный кандидат, выдвинутый объединением «Свободные избиратели». К исполнению обязанностей Прайслер приступил лишь несколько недель назад, однако уже оказался под угрозой досрочного прекращения полномочий. Во фракции «Граждане за Фрайберг» уже потребовали немедленной отставки бургомистра. Кроме того, представители объединения выступили за проведение новых выборов главы города.

Ранее в Саксонии прошла акция против федерального правительства Фридриха Мерца. Местом проведения демонстрации стал город Плауэн на востоке Германии. Протестующие выступили с требованием досрочно провести выборы и отправить действующее правительство в отставку.