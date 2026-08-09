В Бангладеш задержали актёра по делу об убийстве кинозвезды в 1996-м

Мохаммада Ашрафула Хака, известного под псевдонимом Дон, задержали в аэропорту Дакки по делу о предполагаемом убийстве популярного актёра Салмана Шаха, погибшего в 1996 году. Хак собирался вылететь в Саудовскую Аравию для совершения умры, но был остановлен иммиграционной полицией и передан сотрудникам департамента уголовных расследований.

Салман Шах, настоящее имя которого Шахриар Чоудхури Эмон, был найден мёртвым в своей квартире 6 сентября 1996 года. Первоначально смерть зарегистрировали как неестественную, а последующие расследования пришли к выводу о самоубийстве. Родственники актёра с этой версией не согласились и добивались расследования обстоятельств его гибели как убийства.

В октябре 2025 года суд распорядился рассматривать смерть Шаха как предполагаемое убийство. Полиция возбудила новое дело, в котором фигурируют 11 человек, в том числе Ашрафул Хак и вдова погибшего актёра. Суд также запретил фигурантам покидать страну.

Салман Шах (настоящее имя — Чоудхури Мухаммад Шахриар Эмон) — выдающийся бангладешский киноактёр, модель и телевизионная звезда 1990-х годов. Он родился 19 сентября 1971 года в Силхете и трагически погиб 6 сентября 1996 года в возрасте 24 лет. Впервые появился на телевидении в середине 1980-х как модель. Его дебютом в большом кино стала роль в фильме «Keyamat Theke Keyamat» (1993), ремейке болливудской картины «Qayamat Se Qayamat Tak». Лента мгновенно сделала его звездой национального масштаба.

Ранее в Мексике задержали одного из руководителей наркокартеля «Халиско Новое поколение» Рамона Анхеля Альвареса Айялу, известного как El R1. Следствие проверяет его возможную причастность к убийству 23-летней блогерши Валерии Маркес, которую застрелили во время прямого эфира в TikTok в мае 2025 года.