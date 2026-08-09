Финляндия и Швеция возобновят железнодорожное сообщение спустя 38 лет

Пассажирские поезда между Финляндией и Швецией снова начнут ходить 10 августа — впервые с 1988 года. Новый маршрут свяжет финский Оулу со шведской Хапарандой, сообщает перевозчик VR. Всего запланировано 28 рейсов в неделю.

В каждую сторону составы будут отправляться дважды в день. Первый поезд выйдет из Оулу в 05:08 по московскому времени, а дорога через Кеми и Торнио займёт около часа 40 минут. Билет из Финляндии в Швецию обойдётся примерно в €12,5, обратная поездка — в €8,1. Продажи открылись ещё в конце июня.

Маршрут также позволит добираться по железной дороге из Хельсинки в Стокгольм, но прямого поезда между столицами не будет. Путешественникам придётся пересаживаться в Хапаранде, а затем ещё в Бодене или Лулео. Весь путь может растянуться почти на сутки.

Пересадки нужны из-за разной ширины колеи: в Финляндии используется стандарт 1524 мм, а в Швеции — европейские 1435 мм. В Хапаранде оборудованы пути, позволяющие состыковать две железнодорожные системы.

Пассажирское сообщение между соседними странами существовало с 1919 года, но в 1988-м его закрыли из-за нерентабельности. Решение вернуть поезда парламент Финляндии одобрил в декабре 2025 года.

На российско-финляндском направлении ситуация обратная. В июле Россия уведомила Финляндию о приостановке движения через пять железнодорожных пунктов пропуска, включая Выборг, Светогорск, Вяртсиля и Люття.