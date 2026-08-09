В Запорожье украинские патрульные призывают горожан покинуть город на 48 часов
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В Запорожье, которое находится под контролем ВСУ, патрульные ходят по городу и уговаривают местных жителей уехать на ближайшие двое суток. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«В городе Запорожье, который оккупирован ВСУ, патрульные призывают горожан по возможности выехать из города на 48 часов», — рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что такие обходы регулярно устраивают во многих украинских городах у линии фронта. Источник пояснил, что цель у этих мероприятий двойная: найти тех, кто уклоняется от службы в украинской армии, и освободить жильё, чтобы разместить там солдат ВСУ.
Также ранее в российских силовых структурах сообщили, что киевское командование перебросило на Запорожское направление до 30 военных специалистов из США. По данным источника, с их помощью Киев рассчитывает удержать положение своих войск на этом участке. При этом подготовленных иностранных кадров в украинских частях пока немного. На Херсонском направлении наёмники из-за рубежа почти перестали участвовать в прямых столкновениях.
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