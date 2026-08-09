Три украинских БПЛА сбили на подлёте к Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о пресечении попытки атаки на столицу. Силами ПВО Минобороны в воздухе были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата.
В настоящее время на местах обнаружения фрагментов БПЛА задействованы оперативные службы города.
Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.
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