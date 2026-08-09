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9 августа, 15:56

Три украинских БПЛА сбили на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о пресечении попытки атаки на столицу. Силами ПВО Минобороны в воздухе были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата.

В настоящее время на местах обнаружения фрагментов БПЛА задействованы оперативные службы города.

Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине
Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине

Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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