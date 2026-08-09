Городское кладбище в Ивано-Франковске на западе Украины больше не может принимать новые захоронения из-за большого числа погибших военнослужащих. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее сообщалось, что под Черниговом собираются расширить кладбище «Яцево», где хоронят военных ВСУ. Дополнительно к нему добавят почти 4 гектара, где сможет разместиться около 4,8 тысячи новых могил. По данным силовиков, с 2019 по 2024 год площадь кладбища увеличилась примерно на 8 гектаров, а в этом году власти планируют выделить ещё около 4 гектаров. При этом заполняться участки стали заметно быстрее, чем прежде.