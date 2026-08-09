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9 августа, 16:16

«Хоронить некуда»: Кладбище в Ивано-Франковске переполнено трупами солдат ВСУ

В Ивано-Франковске солдат ВСУ хоронят в соседних деревнях из-за нехватки места

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Городское кладбище в Ивано-Франковске на западе Украины больше не может принимать новые захоронения из-за большого числа погибших военнослужащих. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, свободных мест на кладбище практически не осталось.

«Украинских солдат хоронят в близлежащих селах, где ещё сохраняются места для погребения», — рассказал он.

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Ранее сообщалось, что под Черниговом собираются расширить кладбище «Яцево», где хоронят военных ВСУ. Дополнительно к нему добавят почти 4 гектара, где сможет разместиться около 4,8 тысячи новых могил. По данным силовиков, с 2019 по 2024 год площадь кладбища увеличилась примерно на 8 гектаров, а в этом году власти планируют выделить ещё около 4 гектаров. При этом заполняться участки стали заметно быстрее, чем прежде.

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Вероника Бакумченко
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