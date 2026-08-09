Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о ликвидации полковника ДШВ ВСУ Вадима Репецкого и двух иностранных наёмников в зоне спецоперации. Уточняется, что офицер был уничтожен 6 августа 2026 года.

Похороны националиста прошли в селе Чукаловка под Ивано-Франковском — городские погосты уже не справляются с потоком воинских захоронений. Список потерь среди иностранных легионеров пополнили Джейсон Морено, уничтоженный на Купянском направлении, и британец Трэвис Ноулес, ликвидированный в Константиновке. Примечательно, что 20-летний Ноулес, работавший на родине столяром, не обладал никаким боевым опытом и отправился в зону боевых действий, по сути, ради опасного «сафари».

Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.