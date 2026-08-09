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9 августа, 16:37

В зоне СВО ликвидирован полковник десантно-штурмовых войск ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о ликвидации полковника ДШВ ВСУ Вадима Репецкого и двух иностранных наёмников в зоне спецоперации. Уточняется, что офицер был уничтожен 6 августа 2026 года.

Похороны националиста прошли в селе Чукаловка под Ивано-Франковском — городские погосты уже не справляются с потоком воинских захоронений. Список потерь среди иностранных легионеров пополнили Джейсон Морено, уничтоженный на Купянском направлении, и британец Трэвис Ноулес, ликвидированный в Константиновке. Примечательно, что 20-летний Ноулес, работавший на родине столяром, не обладал никаким боевым опытом и отправился в зону боевых действий, по сути, ради опасного «сафари».

Воевавшего за ВСУ литовского футболиста Игнаса Кайлюса ликвидировали в зоне СВО
Воевавшего за ВСУ литовского футболиста Игнаса Кайлюса ликвидировали в зоне СВО

Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.

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Наталья Демьянова
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