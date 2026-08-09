NYT: Тайвань готовит для Китая «адский ландшафт» из сотен тысяч дронов

Тайвань рассчитывает на беспилотники, чтобы отпугнуть Китай от возможного нападения. Об этом рассказала газета The New York Times.

По данным издания, остров налаживает выпуск летающих дронов и безэкипажных ударных катеров. С их помощью планируется засекать и атаковать китайские силы при их приближении к Тайваню.

Эту стратегию придумали американские военные, которые прозвали её «адским ландшафтом». Идея в том, чтобы обрушить на китайские войска несколько волн беспилотников, ракет и артиллерийского огня. Сейчас Тайвань ускоряет воплощение этого замысла в жизнь.

«Наши усилия по использованию беспилотников и противодействию им начались сравнительно поздно, и первоначально мы экспериментировали по ходу дела», — заявил NYT директор по стратегическому планированию министерства обороны Тайваня Хуан Вэнь-чи. По его словам, за последние два года всё стало меняться.

Тайбэй анонсировал амбициозный рубеж: к 2030 году ежемесячный объём выпуска БПЛА на острове должен достигнуть шестизначной цифры — 100 тысяч единиц. При этом стратегический расчёт делается на экспортную ориентацию: как минимум каждая вторая собранная машина будет поставляться зарубежным заказчикам.

Ранее The Wall Street Journal рассказала, что Вашингтон поддерживает Тайбэй не только поставками оружия. Тайвань впервые раскрыл детали ранее скрытого сотрудничества с США. Оно включает обмен опытом и совместную подготовку к возможному конфликту с Китаем. Как отметили в материале, благодаря военным обменам остров получил значительный объём практического боевого опыта от американцев.