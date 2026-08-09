«Конец близко»: Звезда «Симпсонов» назвала дату закрытия культового мультсериала
Актриса Картрайт: Я уверена, что 40-й сезон станет для «Симпсонов» последним
Обложка © кадр из мульфильма «The Simpsons», режиссеры Микель Б. Андерсон и др., сценаристы Джеймс Л. Брукс и др.
«Симпсоны» могут уйти на покой в 2029 году — такой прогноз в подкасте Inside of You дала Нэнси Картрайт, голос Барта Симпсона. Актриса считает, что 40-й сезон станет для проекта последним, хотя сама она не против работать и дольше, если сохранится текущий состав команды.
«Это моё мнение», — уточнила Картрайт. При этом актриса призналась, что никакой инсайдерской информации у неё нет — она просто делится своим чутьём.
Официально сериал продлён как раз до 40-го сезона, однако создатели ранее подчеркивали, что не планируют закрывать шоу. Напротив, в 2027 году фанатов ждёт премьера второго полнометражного фильма. Напомним, что мультсериал, стартовавший в 1989 году, уже стал рекордсменом по длительности, выпустив более 800 эпизодов.
Ранее сообщалось, что в финальной серии 36-го сезона мультсериала «Симпсоны» сценаристы решили попрощаться с одним из ключевых персонажей — Мардж Симпсон. На небесах у неё всё складывается удачно — она вышла замуж за Ринго Старра из The Beatles. А на земле её дети, Барт и Лиза, становятся чужими друг для друга людьми.
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