«Конец близко»: Звезда «Симпсонов» назвала дату закрытия культового мультсериала

«Симпсоны» могут уйти на покой в 2029 году — такой прогноз в подкасте Inside of You дала Нэнси Картрайт, голос Барта Симпсона. Актриса считает, что 40-й сезон станет для проекта последним, хотя сама она не против работать и дольше, если сохранится текущий состав команды.

«Это моё мнение», — уточнила Картрайт. При этом актриса призналась, что никакой инсайдерской информации у неё нет — она просто делится своим чутьём.

Официально сериал продлён как раз до 40-го сезона, однако создатели ранее подчеркивали, что не планируют закрывать шоу. Напротив, в 2027 году фанатов ждёт премьера второго полнометражного фильма. Напомним, что мультсериал, стартовавший в 1989 году, уже стал рекордсменом по длительности, выпустив более 800 эпизодов.

Ранее сообщалось, что в финальной серии 36-го сезона мультсериала «Симпсоны» сценаристы решили попрощаться с одним из ключевых персонажей — Мардж Симпсон. На небесах у неё всё складывается удачно — она вышла замуж за Ринго Старра из The Beatles. А на земле её дети, Барт и Лиза, становятся чужими друг для друга людьми.