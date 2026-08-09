Престижный лондонский район Ковент-Гарден, известный своими бутиками и Королевской оперой, переживает глубокий упадок. Местные жители и работники описывают обстановку как «зомби-апокалипсис»: улицы заполонили бездомные и наркозависимые, а уровень преступности бьёт рекорды.

По данным Daily Mail, за июнь в Ковент-Гардене и Холборне зафиксировано 514 правонарушений — рост на 16,8% по сравнению с началом года. В одном лишь супермаркете Tesco ежедневно совершается около 50 краж.

Недавнее нападение с ножом, в ходе которого пострадали четыре человека, стало лишь подтверждением опасности. Работники сферы обслуживания признаются, что боятся выходить на смены, а некоторые даже держат под рукой оружие для самообороны.

Очевидцы сообщают о повсеместной торговле наркотиками, которую ведут курьеры на велосипедах, и о постоянном присутствии криминальных элементов, из-за чего ночные прогулки в центре Лондона стали смертельно опасным занятием.

Ранее отец Илона Маска высоко оценил архитектурный облик и уровень безопасности Москвы. По его мнению, российская столица превосходит Лондон и Вашингтон по своей эстетической привлекательности. В качестве аргумента в пользу Москвы Маск привёл ситуацию с общественной безопасностью в западных мегаполисах, упомянув проблемы с преступностью в Вашингтоне и угрозы нападений в Лондоне.