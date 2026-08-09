Аэропорт Хмеймим в Сирии перешёл под управление гражданской авиации

Сирийское управление гражданской авиации получило в своё ведение международный аэропорт Хмеймим и приступило к его подготовке к возобновлению полётов. Об этом сообщил телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на главу ведомства Омара аль-Хусри.

Специалисты уже начали техническую и эксплуатационную оценку воздушной гавани, её инфраструктуры и систем. По итогам проверки власти подготовят план реконструкции и повышения готовности объекта, чтобы он вновь смог принимать гражданские рейсы с соблюдением действующих требований безопасности.

Аль-Хусри назвал передачу аэропорта одним из этапов восстановления сирийских воздушных гаваней и их возвращения в национальную систему гражданской авиации. Он также поблагодарил МИД страны за переговоры и координацию, которые позволили перейти к этому шагу.

Ранее Life.ru писал, что Россия и Сирия достигли договорённостей о дальнейшем статусе Хмеймима и объекта в Тартусе. Переговоры по новому формату российского присутствия продолжались около полутора лет. На этом фоне восстанавливается и прямое авиасообщение между двумя странами. Syrian Airlines запланировала первый рейс между Дамаском и Москвой на 16 августа, после чего перелёты должны выполняться раз в неделю по воскресеньям.