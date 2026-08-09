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9 августа, 18:32

Голый извращенец в подмосковном лесу напугал девушку — он следил за ней из кустов

Голый мужчина следил за девушкой в лесу под Воскресенском

В лесном массиве Подмосковья девушка заметила, что за ней кто-то следует. Возвращаясь домой после тренировки через участок леса возле Белоозерского, она услышала подозрительный шорох позади и обернулась. Как сообщает телеграм-канал SHOT, за кустами прятался голый мужчина.

Голый мужчина следил за девушкой в лесу под Воскресенском. Видео © Telegram/ SHOT

Из-за кустов она увидела мужчину без одежды, лицо у него было закрыто футболкой. Пострадавшая считает, что он подсматривал за ней и следил с близкого расстояния. После крика девушка смогла отвлечь злоумышленника, и он убежал вглубь леса.

Женщина отмечает, что из-за жары в районе Белого озера сейчас много отдыхающих и гуляющих. Она пока не обращалась в полицию, но опасается повторения, если на её месте окажется другой человек.

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В июне москвичка пожаловалась на фотографа, который начал преследовать её после бесплатной уличной съёмки. После отказа от дальнейшего общения мужчина, по словам девушки, продолжал писать ей с других аккаунтов и присылал сообщения интимного характера.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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