Градус тревоги зашкаливает: В Киеве пришли в ужас после сокрушительного удара по Одессе

Одесские порты после ударов фактически выведены из строя и заблокированы. Такую оценку украинским объектам дал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, предупредив об ухудшении ситуации.

По словам Соскина, основные удары пришлись по Одессе и области, а также по Харьковской и Житомирской областям. В Одесском регионе серьёзно пострадала портовая и энергетическая инфраструктура.

«Одесские порты, по сути, выведены из строя, заблокированы. <…> Вот всё там уничтожено. Никто не знает, когда оно восстановится. Многие пишут, что к осени вообще будет очень трудная ситуация», — сказал он.

Российское Минобороны ранее сообщило об ударах по портовой инфраструктуре и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. В ночь на 9 августа министерство заявило о поражении в порту Одессы складов горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также перевалочного комплекса. В Белярах и Новых Белярах были поражены резервуары с топливом для украинских войск.

Украинская сторона также сообщала о последствиях ночной атаки. Владимир Зеленский заявил о значительном повреждении портовой инфраструктуры в Одессе, а также о проблемах с энергетикой и начале восстановительных работ. Кроме того, в Одесской области получил повреждения мост в районе села Маяки, через который проходит трасса к дунайским портам и пунктам пропуска на границе с Молдавией.