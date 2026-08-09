«Чёрные грузчики» взяли в заложники мебель москвича и требовали за неё выкуп

Москвичу выставили счёт на 83 тысячи рублей за переезд, который изначально обещали организовать за 15 тысяч, а затем отказались отдавать мебель без оплаты. О схеме так называемых «чёрных грузчиков» рассказал телеграм-каналу Baza пострадавший.

При оформлении заказа перевозчики несколько раз устно называли первоначальную сумму и предложили подписать договор. Мужчина не стал подробно изучать документ и поставил подпись. После этого вещи погрузили и доставили по новому адресу. Однако перед разгрузкой стоимость услуг внезапно выросла более чем в пять раз — до 83 тысяч рублей.

Когда пострадавший потребовал объяснений, ему показали подписанные бумаги. Графа со стоимостью оказалась незаполненной, а в перечне груза появились дополнительные позиции, будто перевозилась мебель едва ли не из целого магазина.

Мужчина отказался платить такую сумму, после чего перевозчики заявили, что не вернут имущество. На место пришлось вызвать участкового, который предупредил их о недопустимости удержания чужих вещей.

Полностью избежать переплаты пострадавшему всё же не удалось. После торга он получил мебель обратно за 35 тысяч рублей — более чем вдвое дороже первоначальной договорённости.

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