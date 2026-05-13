«Специальные» акции: В ГД предложили ввести особый стандарт защиты пенсионеров от банков и магазинов

Пожилые люди всё чаще становятся мишенями для недобросовестных продавцов, банков и интернет-сервисов. Им навязывают платные подписки, ненужные страховки, «специальные» кредитные карты и услуги, в которых они не нуждаются. Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru предложил ввести особый «потребительский стандарт для пенсионеров».

Обычные законы о защите прав потребителей здесь часто бессильны — у многих пенсионеров снижены зрение и память, им трудно разобраться в мелком шрифте договора или защитить свои права в суде. Пенсионерам предлагают «скидочные карты за деньги», «вторую пенсию» (на самом деле страховку или негосударственное пенсионное обеспечение), вклады с «капитализацией» (условия часто запутанные), кредиты с низкой ставкой «только для пенсионеров» — по сути, навязывание кредитных продуктов. В магазинах пенсионерам активно продают дорогие товары в кредит. В салонах связи и онлайн-сервисах пенсионеров завлекают в подписки, которые они не отключают годами. Особенно уязвимы пожилые люди от агрессивного телефонного маркетинга, когда им буквально не дают сказать слово и вынуждают согласиться на ненужную услугу. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

С 1 марта 2026 года вступили в силу правила, запрещающие онлайн-сервисам списывать деньги за подписку без согласия клиента. Но это не решает проблему полностью — мошенники переключились на пенсионеров как на самую незащищённую аудиторию. Закон о навязывании подписок не защищает пожилых людей от агрессивных продаж в банках, страховых компаниях и розничных магазинах.

«Я предлагаю ввести специальный «потребительский стандарт для пенсионеров». Он должен включать запрет на любые дополнительные платные услуги без отдельного письменного согласия пенсионера, заверенного его подписью. При отсутствии такого согласия услуга считается навязанной», — уточняет чиновник.

По словам парламентария, также необходимы простые договоры с крупным шрифтом, коротким текстом и обязательным «паспортом договора» — кратким изложением всех ключевых условий на отдельном листе. Также необходимо запретить маркетинговые уловки «только для пенсионеров». Если товар или услуга предлагаются со скидкой «только для пенсионеров», эта цена должна быть объявлена для всех покупателей. Договор розничной купли-продажи по закону о защите прав потребителей предполагает единую заявленную цену для всех. «Специальные» предложения, по сути, являются маркетинговой уловкой и вводят пенсионеров в заблуждение.

Кроме того, Панеш предлагает обязать банки и финансовые организации при оформлении любых продуктов с пенсионерами проводить обязательную процедуру разъяснения: сотрудник устно объясняет все условия, а разговор записывается. После этого пенсионер должен подтвердить, что понял условия, подписав отдельный лист согласия без мелкого шрифта. Помимо этого, депутат считает, что нужно ввести повышенную ответственность за навязывание услуг пенсионерам.

«Штрафы для компаний должны быть увеличены до 1-2 процентов от годового оборота за каждый факт навязывания. Это сделает невыгодным обман пожилых людей. И создать систему бесплатной юридической помощи пенсионерам по потребительским спорам с правом подачи жалобы через МФЦ или «Госуслуги» без личной явки. Ввести упрощенное досудебное представительство их интересов за счёт государства», — добавил собеседник Life.ru.

Панеш также поддерживает инициативу сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам и скидкам, полагающимся пенсионерам и льготникам. Эксперимент начнётся с 1 июля 2026 года. Когда пенсионер просто оплатит проезд или покупку картой «Мир», система автоматически применит положенную ему скидку — не нужно будет носить с собой бумажные справки и предъявлять удостоверения. Это не только удобно, но и исключит ситуации, когда продавцы «забывали» применить льготу и обманывали пенсионеров.

Ранее Life.ru писал, что пенсионеры могут не платить налог на имущество за одну квартиру, дом и гараж, а также получить вычет по земельному налогу на 6 соток. Если расходы на ЖКУ превышают 22% дохода семьи, можно оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Неработающие собственники старше 70 лет получают компенсацию взносов на капремонт в размере 50%, а после 80 лет — 100%.