Власти Антальи ввели новые ограничения для курящих туристов на пляжах

Власти турецкой Антальи объявили о введении комплекса мер, направленных на сохранение экологии региона. Новые правила, разработанные в рамках инициативы «Синее Средиземноморье», коснутся миллионов туристов, посещающих курорт ежегодно, и направлены на борьбу с загрязнением 640-километровой береговой линии.

Как сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин, ключевые изменения затронут поведение отдыхающих на пляжах. В частности, на всех официальных пляжных зонах вводится полный запрет на курение сигарет, вейпов и кальянов. Курить нельзя будет ни на песке, ни на шезлонгах.

Помимо этого, местные власти установят общественные питьевые автоматы, а отелям и кафе рекомендовано отказаться от одноразового пластика для напитков. В устьях рек и ручьёв появятся механические барьеры и плавучие системы для сбора мусора.

Эксперты отмечают, что подобные меры уже стали мировой практикой: на популярных пляжах Барселоны и Майорки за курение взимают штраф в 200 евро, а на Пхукете за аналогичное нарушение можно получить уголовное наказание.

Тем временем всё больше российских отдыхающих обращают внимание на экологические проблемы на побережье турецкой Аланьи. По словам турагента Аслана Мустафы Кылдонера, в курортной зоне отмечен высокий уровень загрязнения микропластиком. Он добавил, что уже получает жалобы от российских туристов, которые всё чаще обращают на это внимание. Турагент также подчеркнул, что проблема загрязнения угрожает не только Аланье, но и всему Средиземноморскому побережью, что в перспективе может снизить интерес туристов ко всему региону.