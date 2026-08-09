Самсонова уступила Рыбакиной в четвёртом круге теннисного турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на престижном турнире в Торонто. В матче четвёртого круга она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, посеянной под вторым номером. Встреча продлилась более двух часов и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

27-летняя Самсонова, не имевшая номера посева, занимает 55-ю строчку мирового рейтинга и уже успела завоевать пять титулов WTA. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся четвертьфинал Уимблдона-2025, в активе россиянки также есть победа в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с победительницей пары Наоми Осака — Лейла Фернандес. 27-летняя казахстанская теннисистка является второй ракеткой мира и обладает 13 титулами, включая победы на Уимблдоне-2022 и Australian Open-2026, а также триумф на Итоговом турнире WTA в прошлом году.

Турнир в Торонто относится к категории WTA 1000. Действующей чемпионкой является канадка Виктория Мбоко, а из россиянок ранее здесь побеждали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в канадском Торонто. Матч четвёртого круга завершился со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Александрова получила 16-й номер посева, Соболенко — первый. В четвертьфинале россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая выступает под девятым номером.