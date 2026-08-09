Пассажир попытался открыть аварийный люк на высоте 9 км во время полёта в Индию

Пассажир Batik Air попытался открыть аварийный люк на высоте около 9 тыс. м. Инцидент произошёл на рейсе из Куала-Лумпура в индийский Кочин, сообщило издание The New Indian Express. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 36-летний Джамшир Атаниккал.

Пассажир рвался открыть аварийную дверь во время полёта из Малайзии в Индию. Видео © X / Bharat Bulletin

«Обвиняемый, опознанный как Джамшир Атаниккал, 36 лет, предположительно пнул и разбил панель окна аварийного выхода, прежде чем попытаться открыть дверь аварийного выхода», — сказано в материале.

По данным издания, мужчина также угрожал пассажирам и членам экипажа, которые пытались его остановить. Находившиеся на борту люди вместе с бортпроводниками обезвредили нарушителя и связали его пластиковыми стяжками.

После посадки самолёта в Кочине Атаниккала передали сотрудникам правоохранительных органов. Во время допроса он объяснил, что в тот момент ему захотелось открыть аварийный выход.

Полиция предъявила мужчине обвинение в покушении на убийство. Следователи считают, что его действия могли создать угрозу жизни пассажиров и членов экипажа. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее самолёт, следовавший из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за пьяного пассажира. Житель Липецкой области ходил по салону, обливал попутчиков водой, ругался и игнорировал требования экипажа. Затем он проник в бизнес-класс, где его остановили бортпроводники и другие пассажиры. После посадки транспортная полиция задержала мужчину и установила, что ранее его уже привлекали к ответственности за похожее нарушение. На пассажира составили административные материалы по нескольким статьям и поместили его в медицинский вытрезвитель. Примерно через час самолёт продолжил полёт в Якутск.