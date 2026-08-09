Хаул сменил ходячий замок на корабль ради сердец россиянок: В Петербурге заметили судно из аниме Миядзаки

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями появления необычного судна, которое из-за своего футуристического и одновременно мрачного облика напомнило корабли из мультфильмов знаменитого японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Огромное судно, почти лишённый освещения и опознавательных знаков, заметили в акватории Невы сразу после развода Благовещенского моста. Кадрами с места событий делится SHOT.

В Петербурге появилось таинственное судно, напоминающее корабли из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Видео © SHOT

Таинственное судно двигалось в полной тишине, и его причудливый силуэт породил множество вопросов и догадок среди горожан. Согласно предварительной информации, это может быть траулер «Капитан Тузов».

Недавно у западного побережья Сицилии обнаружили затонувшее судно римской эпохи с сотнями амфор. Находку предварительно датируют II–I веками до нашей эры. Корабль лежит примерно в трёх морских милях от города Мадзара-дель-Валло на глубине около 46 метров. На место обратили внимание после сообщений местных жителей. Большая часть найденных на борту сосудов относится к типу Dressel 1A.