Украинский юноша, который пропал в 2022 году, после совершеннолетия вступил в Армию России. Он жил в селе Крынки Херсонской области, сообщила газета The Times.

Российские войска вошли в Крынки за два дня до 15-летия Александра Мустяце. Позднее украинские власти внесли его в список пропавших на портале «Дети войны».

Сведений о местонахождении подростка не поступало около четырёх лет. В июле 2026 года журналисты обнаружили страницу 19-летнего юноши во «ВКонтакте». На фотографиях он был в российской военной форме. На одежде также присутствовали символ Z и цвета российского флага.

Украинские активисты связались с Мустяце через другую социальную сеть. Он заявил, что не считает себя предателем Украины, а Россия «всегда была в его сердце».

Юноша по-прежнему числится пропавшим на украинском портале. Его данные также внесли на сайт «Миротворец»*, где его назвали участником российских вооружённых формирований.

Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба назвал историю первым известным случаем такого рода. Речь идёт о ребёнке из списка пропавших, который после совершеннолетия вступил в ВС РФ.

Ранее житель Курской области, вернувшийся с Украины, рассказал о том, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) выжгли букву Z на его руке. По словам Романа, его держали в тюрьме вместе с уголовными заключёнными, ограничивали питание и применяли насилие. Также он заявил, что в полевом госпитале в Сумской области ему выжгли на руке букву Z.

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