The Atlantic: США передают Киеву разведданные для ударов по энергообъектам РФ

США бесплатно передают Украине разведывательную информацию, в том числе для атак на энергетическую инфраструктуру РФ. Об этом сказано в публикации издания The Atlantic.

«По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России», — сказано в статье. Авторы материала отмечают, что в поддержку этого в Белом доме выступает, в частности, глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее газета Politico информировала, что американские законодатели фиксируют увеличение объёмов обмена разведданными между Соединёнными Штатами и Украиной.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что возобновление обмена разведданными между США и Украиной могло помочь Киеву при подготовке массированных атак беспилотников на российские регионы. Американская разведывательная информация, в частности, позволяет прокладывать маршруты дальних ударов с учётом расположения систем противовоздушной обороны.