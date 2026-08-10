Корнеева уступила Гауфф в четвёртом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла американке Коко Гауфф и завершила выступление на турнире WTA 1000. Матч четвёртого круга прошёл в Торонто, следует из данных Женской теннисной ассоциации.

Гауфф выиграла встречу со счётом 6:3, 6:1. Американка получила на турнире четвёртый номер посева. Корнеева начала соревнования с квалификации и дошла до стадии 1/8 финала.

В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и представительницей Филиппин Александрой Эалой. Теннисистки выступают под 12-м и 25-м номерами посева соответственно.

Корнеевой 19 лет, она занимает 89-е место в мировом рейтинге. Россиянка пока не выигрывала турниры WTA и не проходила дальше второго круга на взрослых соревнованиях Большого шлема.

В 2023 году Корнеева победила на юниорских Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции. Эти результаты остаются главными достижениями теннисистки на юниорском уровне.

22-летняя Гауфф занимает четвёртую строчку рейтинга WTA. Американка завоевала 21 титул, включая 11 в одиночном разряде. Она выигрывала Открытый чемпионат США в 2023 году и Открытый чемпионат Франции в 2025 году. В парном разряде Гауфф победила на турнире во Франции в 2024 году.

Турнир в Торонто проходит на харде и завершится 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет $7,4 млн. Из российских теннисисток здесь побеждали Динара Сафина в 2008 году и Елена Дементьева в 2009-м.

Ранее Людмила Самсонова уступила Елене Рыбакиной в четвёртом круге турнира в Торонто. Матч продолжался более двух часов и завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Самсонова выступала без номера посева и занимала 55-е место в рейтинге WTA. На счету 27-летней россиянки пять титулов организации. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся четвертьфинал Уимблдона 2025 года. В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Лейлой Фернандес. Представительница Казахстана завоевала 13 титулов. Она побеждала на Уимблдоне в 2022 году, Открытом чемпионате Австралии в 2026-м и Итоговом турнире WTA в 2025-м.