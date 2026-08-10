В аэропортах Шанхая отменили 1400 рейсов из-за тайфуна «Дельфин»

На восточное побережье Китая обрушился тайфун «Дельфин», вызвав масштабные разрушения и став причиной масштабной эвакуации. По информации Euronews, стихия привела к отмене более тысячи авиарейсов, перемещению свыше миллиона человек и введению наивысшего уровня чрезвычайной ситуации. Только из города Вэньчжоу было эвакуировано более 900 тысяч жителей, для которых развернули свыше тысячи временных укрытий.

Стихия серьёзно нарушила транспортное сообщение: в двух крупнейших аэропортах Шанхая отменили около 1400 рейсов, а в воздушной гавани Ханчжоу — ещё 270. По данным Национального метеорологического управления Китая, тайфун достиг побережья у города Юйхуань в провинции Чжэцзян около 17:30 по местному времени. Скорость ветра вблизи центра циклона превышала 150 километров в час.

Синоптики прогнозируют, что в центральных и восточных районах провинции Чжэцзян выпадет от 250 до 500 миллиметров осадков.

Ранее тайфун оставил без электричества более 50 тыс. зданий на юге Японии. Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима. На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч.