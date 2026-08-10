Дмитриев предложил назвать лачуги мигрантов в Сеуте в честь бюрократов ЕС

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с саркастическим предложением в связи с наплывом нелегальных мигрантов в испанскую Сеуту. Он призвал называть импровизированные жилища, которые мигранты сооружают на пляжах, именами европейских бюрократов, поддерживающих миграционную политику.

«Каждую лачугу нужно назвать в честь бюрократа ЕС, выступающего за миграцию, чтобы прославить великое симбиотическое, мультикультурное и архитектурное обогащение», — говорится в сообщении главы РФПИ в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост блогера Марио Науфала, который опубликовал ролик с импровизированными хижинами, возведёнными «из палок и веток» нелегальными мигрантами из Марокко на пляже в Сеуте. Напомним, что в конце июля испанский анклав столкнулся с массовой волной нелегальной иммиграции. По данным испанского МВД, около 72 тысяч человек проникли из Марокко на территорию Испании, примерно 70 тысяч из них уже вернулись обратно. В свою очередь, марокканские власти оценивают число попавших в Сеуту примерно в 40 тысяч человек.

Ранее итальянские спецслужбы оценили как реальную вероятность распространения исламского терроризма в испанском анклаве Сеута. Ведомства связывают потенциальную угрозу с миграционной ситуацией и возможной радикализацией местных жителей. Повышенное внимание спецслужб привлекла и информация о возможной новой попытке массового проникновения мигрантов в Сеуту. Эти сведения итальянская сторона получила от испанских коллег.