Российский стрелок Ильин в одиночку успешно отразил две контратаки ВСУ

По данным Минобороны РФ, старший стрелок ефрейтор Александр Ильин в ходе проведения специальной военной операции успешно отразил две контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Александр Ильин выполнял боевую задачу по обороне ранее занятых позиций на одном из тактических направлений специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи ефрейтор Ильин в одиночку отбил две контратаки ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Атака началась ранним утром — две группы противника по два человека пытались бесшумно подойти к позициям Армии России, двигаясь с двух флангов. Ильин молниеносно оценил ситуацию, первым открыл огонь, пресёк манёвр одной из вражеских групп и вынудил противника залечь.

Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом со стороны противника ефрейтор оперативно перемещался между огневыми точками, не позволяя вражеским группам обнаружить его, и, получив осколочное ранение, не прекратил наведение наших беспилотников на цели.

Мужество и самоотверженность Ильина, а также его боевой опыт помогли ему продержаться на позициях до прихода подкрепления.

Ефрейтор Михаил Ратников спас троих бойцов под шквальным огнём и атаками БПЛА ВСУ. Военному пришлось постоянно маневрировать, уклоняясь от разрывов снарядов, пока он добирался до места, где находились раненые. На позиции он заметил зависший над ней вражеский беспилотник и сбил его точным выстрелом. Умело маневрируя между воронками от снарядов и уходя от преследования дронов, военнослужащий доставил раненых товарищей в медицинский пункт, где им была оперативно оказана специализированная помощь.