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9 августа, 22:47

Депутат Госдумы Журавлёв призвал Киев к капитуляции вместо перемирия

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал Киев признать поражение и капитулировать. Об этом пишет «Газета.ru».

Парламентарий призвал отвергнуть предложения о прекращении огня, усмотрев в них попытку Запада предоставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) время для передышки. Депутат выразил уверенность, что Армии России такая передышка не нужна, поскольку «наши войска и так побеждают».

Инициативы Турции о введении моратория на боевые действия Журавлёв призвал игнорировать. Подобные предложения он счёт издевательством на фоне того факта, что Анкара является поставщиком военной помощи для Киева.

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Ранее посол по особым поручениям Константин Долгов заявил, что Украина в ближайшее время попытается добиться перемирия на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Российские удары по портовым объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса серьёзно подорвали возможности Киева. Наши удары последовательно выбивают военно-экономическую инфраструктуру противника, урон растёт с каждым днём. Фактически Киев отрезан от морских поставок оружия и техники, что создаёт серьёзные проблемы для него и западных спонсоров.

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