Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал Киев признать поражение и капитулировать. Об этом пишет «Газета.ru».

Парламентарий призвал отвергнуть предложения о прекращении огня, усмотрев в них попытку Запада предоставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) время для передышки. Депутат выразил уверенность, что Армии России такая передышка не нужна, поскольку «наши войска и так побеждают».

Инициативы Турции о введении моратория на боевые действия Журавлёв призвал игнорировать. Подобные предложения он счёт издевательством на фоне того факта, что Анкара является поставщиком военной помощи для Киева.

Ранее посол по особым поручениям Константин Долгов заявил, что Украина в ближайшее время попытается добиться перемирия на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Российские удары по портовым объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса серьёзно подорвали возможности Киева. Наши удары последовательно выбивают военно-экономическую инфраструктуру противника, урон растёт с каждым днём. Фактически Киев отрезан от морских поставок оружия и техники, что создаёт серьёзные проблемы для него и западных спонсоров.