Гонорея — втрое, сифилис — вдвое: В Европе зафиксировали резкий рост числа ЗППП

Число заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП), резко выросло в Европе после 2021 года. Об этом сообщил журнал «Экономист» со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и экспертов.

В 2024 году специалисты выявили около 100 тыс. случаев гонореи. Это более чем втрое превышает показатель 2015 года. Число случаев сифилиса выросло более чем вдвое и достигло примерно 46 тыс.

Хламидиоз стал исключением. После максимального показателя в 2022 году число случаев этой инфекции снизилось до уровня 2015 года.

«Происходит реальный рост передачи инфекций», — заявила руководитель подразделения по вопросам ЗППП в Европейском региональном бюро ВОЗ Стела Бивол.

По данным журнала, динамику нельзя объяснить только ростом числа обследований. Некоторые специалисты связывают её с распространением приложений для знакомств. Нидерландский врач Генри де Врис отметил, что такие сервисы появились задолго до нынешнего подъёма заболеваемости.

Ещё одной причиной может стать снижение частоты использования презервативов. При этом исследование ВОЗ, на которое ссылается издание, охватывало только одну возрастную группу.

Авторы также рассматривают влияние доконтактной профилактики ВИЧ. Она могла снизить использование презервативов среди части мужчин, прежде всего практикующих однополые контакты. На такую связь указывает исследование британской клиники сексуального здоровья. Эксперты пока продолжают изучать причины роста заболеваемости.

Ранее врач и эксперт в сфере международного здравоохранения Александр Шамарин назвал возможные причины роста ЗППП в Европе. Поводом стал опубликованный 21 мая отчёт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: в 2024 году в европейских странах зафиксировали рекордную за десятилетие заболеваемость сифилисом, гонореей и другими половыми инфекциями. Шамарин связал эту динамику со снижением культуры населения, несоблюдением правил гигиены, отказом от средств защиты и неконтролируемой иммиграцией. По его оценке, ситуацию также усугубляют нормализация проституции и распространение культуры свободной любви.