Жители Камчатки на четыре дня останутся без интернета

Согласно информации, размещённой на сайте правительства Камчатского края, в ночь с 11 на 12 августа начнутся ремонтные работы на волоконно-оптической линии связи. В этот период доступ к интернету на всей территории будет полностью отсутствовать.

Работы по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи, ранее запланированные на первую декаду августа, начнутся 12 августа. В ночь с 11 на 12 августа, примерно в полночь, Камчатский край переведут на спутниковый ресурс, и доступ к интернету будет ограничен. Оператор линии планирует завершить работы в течение четырёх суток. При этом мобильная связь продолжит функционировать: голосовые вызовы останутся доступными, и жители смогут дозвониться до близких.

Экстренные службы, медицинские учреждения, торговые сети, автозаправочные станции и другие объекты жизнеобеспечения продолжат свою работу.

Необходимость работ связана с укреплением линии на мысе Левашова: в месте выхода кабеля происходит существенное подмывание береговой полосы, из-за чего кабель находится в зоне риска. При дальнейшем разрушении берега он может выйти из строя, поэтому требуется своевременное укрепление для обеспечения надёжности связи в будущем.

На время работ доступ к мессенджерам, соцсетям и онлайн-сервисам будет отсутствовать. Решение о плановом переносе кабеля для укрепления линии принято с учётом гидрометеорологической обстановки.

Тем временем в Белгородской области разрабатывают новую систему оповещения о ракетной опасности, которая должна сохранять возможность приёма сигнала даже при отсутствии мобильной связи или разряженном аккумуляторе смартфона. Вопрос особенно остро стоит в приграничных районах, где повреждение базовых станций может нарушать работу мобильной связи и интернета и тем самым осложнять своевременное информирование жителей. Специалисты прорабатывают мобильное приложение, способное получать сигнал тревоги в условиях отсутствия сотовой сети. Запуск системы планируется в тестовом режиме в ближайшее время.