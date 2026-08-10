В Белоруссии задержан разыскиваемый бизнесмен Мизгир

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали находившегося в федеральном розыске бизнесмена Дмитрия Мизгира. Операция прошла на территории республики, сообщает газета «Известия» со ссылкой на знакомые с обстоятельствами источники.

По данным газеты, Мизгир находился в розыске около трёх месяцев. Расследование касается поставок некачественных мясных консервов для нужд Министерства обороны России.

Сотрудники КГБ проверили несколько адресов, где мог находиться бизнесмен. Затем они отследили его по телефонным переговорам и записям с уличных камер видеонаблюдения.

При задержании Мизгир сопротивления не оказал, утверждает издание.

Ранее Молдавия передала России Владимира Папазяна и Владимира Аллахвердяна, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с октября 2017 года по июль 2021 года они вместе с сообщниками предлагали гражданам вложить деньги в строительство многоквартирных домов в Сочи. По версии правоохранителей, участники схемы не построили обещанные объекты и присвоили средства. Потерпевшими стали 48 человек, а ущерб превысил 88 млн рублей. В аэропорту Кишинёва молдавская сторона передала мужчин сотрудникам российского Национального центрального бюро Интерпола.