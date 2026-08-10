Стало известно, какая рыба в России самая доступная

Путассу признана самой доступной рыбой в России. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), средняя отпускная цена этой рыбы в июле составила 82 рубля за килограмм. Результаты исследования основаны на анализе торговых предложений.

На второй позиции — тихоокеанская сельдь, средняя цена которой составила 93 рубля за килограмм. Замыкает тройку лидеров каспийская тюлька — 95 рублей за килограмм. Далее следуют черноморская килька (97 рублей) и атлантическая сельдь (110 рублей за килограмм).

«Первый раз ВАРПЭ провела такое исследование три года назад и с того времени рейтинг серьёзно изменился. Только три вида рыбы остались в топ-5, при этом путассу с пятого места поднялась в лидеры, а тихоокеанская сельдь стала ещё доступнее. Причина — рост вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке», — приводит слова президента ассоциации Германа Зверева РИА «Новости».

В прошлом рейтинге в пятёрку лидеров входила и мойва. Однако сейчас атлантическая мойва постепенно переходит в категорию премиальной рыбы. Её средняя отпускная цена составляет 330 рублей за килограмм, а вся продукция на рынке — импортная. Причина в остановке промысла: из-за отсутствия квоты российские рыбаки уже два года не могут её добывать.

В России может появиться свежий тунец — не замороженный, а прямо с промысла. Это станет возможным, если Минсельхоз утвердит квоту на его добычу у берегов Сахалина. Допустимый улов тунца в Восточно-Сахалинской подзоне могут установить уже на 2027 год. Тогда пробные партии свежей рыбы могут появиться на прилавках меньше чем через год.