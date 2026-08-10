Почти 19-кратный разрыв: Названы регионы с максимумом и минимумом ДТП

Чечня, Московская и Брянская области показали самую низкую аварийность в России в первом полугодии 2026 года. Рейтинг регионов по данным МВД и Росстата составили эксперты РИА «Новости».

Исследование учитывает число ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей в январе — июне. В расчёты вошли легковые и грузовые машины, а также автобусы.

За полгода в стране произошло 54,3 тыс. ДТП с пострадавшими. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2025 года. Число погибших сократилось на 9,7%, раненых — на 2,9%.

В среднем на 100 тыс. автомобилей в России пришлось 88 аварий с пострадавшими. Показатель снизился на 4,1 пункта. Авторы исследования отметили, что минимальный и максимальный результаты регионов различаются «почти в 19 раз».

Чечня заняла первое место с показателем 10,7 ДТП на 100 тыс. машин. Это в восемь раз ниже среднего уровня по России. Московская область расположилась на второй строчке. В первую пятёрку также вошли Брянская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область. Во всех этих регионах показатель не превысил 50 ДТП.

Самые высокие значения зафиксировали в Туве и Калмыкии — 200,6 и 197,5 ДТП соответственно. Показатель также превысил 150 в Кировской, Тюменской и Костромской областях, а также в Республике Алтай.

Ситуация улучшилась в 58 регионах, а в 25 субъектах число аварий выросло. Чечня сократила показатель на 33,8%. В Туве, Орловской области, Башкортостане и Новосибирской области число ДТП уменьшилось более чем на 20%. Рост свыше 30% отметили в Архангельской и Томской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В авариях за полгода погибли или получили ранения 72,9 тыс. человек. На 100 тыс. жителей пришлось 49,9 пострадавшего, что на 3,5% меньше прошлогоднего уровня. Чечня вновь заняла первое место с показателем 5,5 человека. Калмыкия, Республика Алтай, Костромская, Амурская и Тюменская области показали значения свыше 100 пострадавших.

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