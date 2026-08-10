Дипломат Ульянов прокомментировал обвинения в адрес РФ из-за пожаров в ЕС

Официальный представитель России в Вене Михаил Ульянов жёстко отреагировал на инсинуации французских политиков и журналистов, пытающихся связать лесные пожары во Франции с действиями Москвы. У себя на странице в соцсети X дипломат заявил, что подобные заявления являются прямым неуважением к собственным гражданам.

«Некоторые французские чиновники и журналисты заявляют, что Россия каким-то образом причастна к лесным пожарам во Франции. Они просто не уважают население собственной страны», — говорится в заявлении.

Скандал разгорелся после того, как телеканал BFMTV выступил с сомнительным сюжетом, в котором предположил причастность России к стихийным бедствиям во Франции. Идею французских коллег высмеял лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвав это «легальным распространением теории заговора».

Ранее глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер сообщала, что вся Европа может быть охвачена огнём от беспрецедентных лесных пожаров. По словам профессиора имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн, истощение сил реагирования в странах Европы, в том числе очень важной авиации, лишит их возможности помогать друг другу в случае ухудшения ситуации. Особенно уязвимыми называются Греция, Италия и часть Центральной Европы.