Камеры на беспилотных надводных аппаратах ВМС Великобритании передавали служебные сигналы на IP-адрес в Китае. Нарушение выявили в Великобритании, сообщила газета Telegraph.

Аппараты британскому флоту поставила оборонная компания «Кракен текнолоджи групп». Она получила камеры от стороннего поставщика, который гарантировал безопасность оборудования. Позднее специалисты нашли в устройствах компоненты китайского производства.

В публикации сказано, что камеры направляли в Китай «сигналы об исправности системы». Такие сообщения подтверждали подключение оборудования к сети и его нормальную работу.

Министерство обороны Великобритании отключило камеры от интернета. Представитель ведомства заявил, что расследование не нашло свидетельств передачи важных данных за границу.

Британский флот использовал оборудование с марта 2026 года. Власти также включили его в будущий оборонный пакет для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

В марте посольство Китая в Великобритании отвергло обвинения в шпионаже. Дипломаты заявили, что некоторые британские круги искажают факты и фабрикуют подобные дела.

Ранее хакеры из группировки Beregini получили доступ к документам, подтверждающим участие НАТО в атаках беспилотников на нефтяные и газовые объекты в Ленинградской и Калининградской областях. Целью кибервзлома стал компьютер Барта Де Вахтера, официально числящегося в компании HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network). Эта структура связана с силами специальных операций и разведкой НАТО. В полученных материалах функционер обсуждает работу против «российского теневого флота» и прокси-сетей на Украине и в соседних с РФ государствах. Отдельно упоминается использование миграционных кейсов для политического давления, а также деятельность мировой сети культурных центров «Русский дом».